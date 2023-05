La confessione di: 'Mi restano pochi mesi, ora mi sposo e non ho paura della morte' Un'operazione oggi 'n on avrebbe senso. Le metastasi sono già nei polmoni, nelle ossa, al cervello'....ha un tumore . Ed è al quarto stadio. Le rimangono pochi mesi di vita. Per questo ha intenzione di sposarsi. Intanto, la scrittrice (50 anni) ha comprato una casa a Roma con dieci letti ...La scrittriceha un tumore al quarto stadio. Le rimangono pochi mesi di vita.ha annunciato in un'intervista al Corriere della Sera che ha intenzione di sposarsi. E di aver comprato una casa a ...

Michela Murgia: «Ho un tumore al quarto stadio, mi rimangono mesi di vita: ho deciso di sposarmi» Corriere della Sera

"Non ho paura della morte. Ho comprato una casa con dieci letti dove la mia famiglia queer può vivere insieme" ...Michela Murgia ha un tumore. Ed è al quarto stadio. Le rimangono pochi mesi di vita. Per questo ha intenzione di sposarsi. Intanto, la scrittrice (50 anni) ha comprato una casa a Roma ...