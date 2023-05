Michela Murgia | «Ho un tumore al quarto stadio | mi rimangono mesi di vita | ho deciso di sposarmi»

(Di sabato 6 maggio 2023) La scrittrice parla della malattia: «Ho comprato una casa con dieci letti dove la mia famiglia queer può vivere insieme». La scelta: «Posso sopportare il dolore, non di non essere presente a me stessa. Ho trascurato i controlli per il Covid. Chi mi vuol bene sa cosa deve fare. Sono sempre stata vicina a Marco Cappato»

Michela Murgia, la mia amica coraggiosa che racconta la morte la Repubblica

La scrittrice: «Il tumore è al quarto stadio, non ho paura della morte. Ho comprato una casa con dieci letti dove la mia famiglia queer può vivere insieme». La scelta: «Posso sopportare il dolore, non ...Il suo nuovo libro, "Tre ciotole", contiene quella che, mi pare, l'unica verità indiscutibile del corpo. E cioè che il corpo muore ...