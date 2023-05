Michela Murgia | «Ho un tumore al quarto stadio | mi restano 6 mesi di vita» E ora si sposa

in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato al giornalista Aldo Cazzullo di avere un tumore al quarto stadio, ormai incurabile. Appresa la notizia lo scrittore Massimiliano ...dà la parola ai morituri. E lo fa con delle parole laiche, coraggiose. Bellissime e rivoluzionarie". Così lo psichiatra Paolo Crepet commenta l'intervista del Corriere della Sera in cui ...nota per essere una scrittrice e opinionista italiana si è raccontata in un'intervista concessa a il Corriere della Sera . La blogger ha svelato di avere una malattia che non può ...

Michela Murgia ha un tumore al quarto stadio: "Mi restano pochi mesi, ho deciso di sposarmi" La Gazzetta dello Sport

Dal quarto stadio non si torna indietro” anche perché operarsi “non avrebbe senso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Murgia (@michimurgia). Il… Leggi ...La rivelazione, Michela Murgia, scrittrice, la fa in un’intervista al Corriere della Sera: ha un carcinoma renale in stadio avanzato. Murgia aveva già avuto un cancro “a un ...