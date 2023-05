Michela Murgia ha un tumore | l’annuncio della famosa scrittrice

ha un tumore . Ed è al quarto stadio. Le rimangono pochi mesi di vita. Per questo ha intenzione di sposarsi. Intanto, la scrittrice (50 anni) ha comprato una casa a Roma con dieci letti ...La scrittriceha rivelato di avere davanti a sé ancora pochi mesi di vita a causa di un tumore . Un carcinoma renale al quarto stadio, come ha raccontato al 'Corriere della Sera', che ha provocato ..., 50 anni, ha rivelato al Corriere della Sera, in un'intervista ad Aldo Cazzullo, di avere ha un tumore al quarto stadio, con metastasi "già nei polmoni, nelle ossa, al cervello". Che ...

Michela Murgia: "Ho un tumore al quarto stadio, mi restano mesi di vita, ho deciso di sposarmi" RaiNews

La scrittrice racconta la sua malattia. "Posso sopportare molto dolore, ma non di non essere presente a me stessa. Chi mi vuole bene sa cosa deve fare"