Michela Murgia e la malattia che lascia attonita l’Italia

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 maggio 2023)lo dice fin dall'inizio dell'intervista al Corriere della Sera con cui racconta ad Aldo Cazzullo di avere un tumore, "un carcinoma renale al quarto stadio; dal quarto stadio non si torna indietro". Dice, dunque, di rifiutare "il registro bellico; parole come lotta, guerra, trincea... Il cancro è unamolto gentile. Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono. Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa". La retorica del 'guerriero', della 'battaglia', porta a pensare che chi muore non abbia lottato abbastanza, cosa tristemente falsa. In ogni caso, la scrittrice spiega che una cura aggressiva "non avrebbe senso. Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello". E quindi segue una immunoterapia, per guadagnare quanti più mesi possibile.Ma c'è molto di più in questa intervista ...