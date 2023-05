Michela Murgia e il tumore al quarto stadio | “Mi restano pochi mesi”

La confessione di'Carcinoma renale al quarto stadio'. Inizia così la lunga intervista della scrittriceal Corriere della Sera: una diagnosi che non lascia speranze per il futuro. L'autrice sarda trova il coraggio di raccontare la propria malattia: 'Dal quarto stadio non si torna indietro."Dal quarto stadio non si torna indietro". Con una lucidità spiazzante,va dritta al punto e svela al mondo la sua malattia: carcinoma renale, non operabile, con metastasi ai polmoni, alle ossa, al cervello. "Mi sto curando con un'immunoterapia a base di ...

