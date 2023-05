Michela Murgia è divisiva | ma ciò che dice sulla morte e la malattia non deve esserlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023)è una figura pubblica forte, netta, che da sempre divide. E sono certa che sarà “” anche la sua intervista sul Corriere, in cui parla di cancro, die di altri temi fondamentali della vita: maternità, relazioni, amore, dolore, trauma e molto altro. Sbaglia però chi pensa che il suo dividere e accendere gli animi (c’è chi la adora e chi la aggredisce) sia legato alla politica, al suo essere “di sinistra” (ma lei stessadi non aver mai votato Pd), antimeloniana e antifascista (questo sì, lo dichiara). In realtàdivide perché parla e scrive sempre in modo diretto, senza mezzi termini. E tratta spesso cose scomode, che la maggior parte delle persone preferisce non solo non dire, ma nemmeno sentirsi dire perché proprio non le vuole pensare. Di questa ...