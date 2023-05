«Mi trovo intrappolato tra la mia identità di scrittore in lingua russa e il mio patriottismo ucraino»

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 maggio 2023) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2023 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. A partire dal febbraio dell’anno scorso ho pensato spesso alla questione dell’. Personalmente, io mi considero un, ma c’è un elemento della miache su alcuni dei miei colleghi intellettuali ucraini ha lo stesso effetto che un drappo rosso ha su un toro: sono etnicamente russo, la miamaterna è il russo e scrivo in russo. Come risultato, mitra la miae il mioe una forte corrente di nazionalismo che sembra avere la stessa smania di dividere il Paese che ha il ...