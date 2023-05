«Mi dà energia la convinzione che | col nostro impegno | le cose prenderanno una piega migliore» confida la star A 85 anni è più attiva che mai al cinema e nelle cause sociali

Leggi su iodonna

(Di sabato 6 maggio 2023) All’inizio ragazza per bene con le lunghe gambe e gli occhi blu del padre, il celebrato Henry Fonda di Furore e Sul lago dorato, Jane Fonda frequenta le scuole più esclusive, l’Emma Willard School e, per due, il Vassar College. Appena diciottenne, nel luglio 1956 appare sulla copertina di Vogue, classica e raffinata con un look alla Grace Kelly. Poi debuttante chic degli’60 e giovane promessa delinternazionale; successivamente – quando la guerra del Vietnam spacca l’America in due – diventa un’accesa attivista politica, e infine, negli’80, tonica come nessuna, con le sue celebri lezioni di aerobica si trasforma in impresario dal successo senza confini (la videocassetta Workout Challenge vendette 17 milioni di copie). Da allora, è sempre in prima linealotte civili ed ...