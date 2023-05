Messias | «Milan-Inter una guerra! Per loro sarà difficile»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023)dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio, suTV ha parlato della prossima sfida di Champions League contro l’. EURODERBY – Juniorha parlato così in vista del prossimo impegno europeo contro i nerazzurri: «di Champions Leaguesicuramente una partita difficilissima, dovremmo essere concentrati. Dobbiamo preparare bene la partita, ci aspetta una guerra.perché l’in Coppa gioca bene, ma anche per».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...