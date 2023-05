Meloni | spero Murgia veda il giorno in cui non sarò più premier

- In una intervista Murgia rivela: 'ho un tumore, mi restano pochi mesi.di morire quandonon sarà più premier'.Non ha paura della morte, "solo di morire quando Giorgianon sarà più presidente del Consiglio", "perché il suo è un governo fascista", accusa. "Ho cinquant'anni, ma ho vissuto dieci ...Riforme all'ordine del giorno. Il premier Giorgiasta per incontrare le opposizioni in vista di una non più rinviabile serie di riforme ... io ci', ha aggiunto Casellati, intervistata dal ...

Meloni: «Spero Murgia veda giorno in cui non sarò più premier» Corriere Roma

E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non ... Lo scrive su facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando l'intervista al Corriere della Sera in cui la ...Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.