Meloni | Spero che Michela Murgia veda il giorno in cui non sarò più premier

Il messaggio della premier Giorgiaaffida ad un post su Facebook la sua solidarietà a Michela Murgia: 'Apprendo da una sua lunga ...per lei - scrive il presidente del Consiglio - E io...Ora che si è aperta la pagina di Schlein segretaria, e conal governo, Murgia dice: "solo di morire quando Giorgianon sarà più presidente del Consiglio". Perché, le chiede ...... che lavoro fa e cosa si sa della sua vita privata leggi anche Sondaggi politici:e Schlein ...alla outing commesso da un giornale di gossip - vuole tornare " alla mia vita privata che...

Meloni: «Spero Murgia veda giorno in cui non sarò più premier» Corriere Roma

"Voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei", così la premier Meloni. Salvini: "Mi auguro di ricevere sue critiche ancora per molto tempo" ...La scrittrice stravolge il paradigma bellico sul cancro e rivendica una vita senza rimpianti. In politica, dice, finché non è arrivata Schlein ha dovuto supplire al vuoto a sinistra. Vorrebbe morire s ...