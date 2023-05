(Di sabato 6 maggio 2023) Giorgiarisponde alla scrittrice Michelache in una lunga intervista al Corriere della Sera stamani ha rivelato: "ho un tumore,di morire quandonon sarà più". ...

Durante un'intervista la scrittrice ha annunciato la sua malattia ammettendo: "di morire quando Giorgianon sarà più presidente del Consiglio". E la premier ha ...Giorgiarisponde alla scrittrice Michela Murgia che in una lunga intervista al Corriere della Sera stamani ha rivelato: "ho un tumore,di morire quandonon sarà più premier". Parole alle quali la presidente del Consiglio ha replicato con un post su Facebook: "Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice ...E iodavvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, ... Lo scrive su facebook la presidente del Consiglio Giorgiacommentando l'intervista al ...

Meloni: spero che la Murgia veda il giorno in cui non sarò più premier TGLA7

Michela Murgia ha annunciato di essere molto malata e di avere ancora “mesi di vita” davanti. La scrittrice cabrarese ha dichiarato in una bellissima intervista rilasciata al giornalista del Corriere ...Giorgia Meloni rivolge un pensiero a Michela Murgia dopo che quest’ultima ha rivelato in un’intervista di avere un tumore al quarto stadio.