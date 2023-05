Meloni | Salvini e la bulimia da poltrone A farne le spese stavolta è l' Istat

"Ho avuto discussioni accese conanche sui fondi del Pnrr " ha spiegato Gancia dal palco " ma essendo europeista fino in fondo ed avendo come riferimento il mio conterraneo Luigi ...... ha concluso Tajani che poi ha sottolineato il rispetto "dei suoi alleati che non gli hanno mai fatto mancare la loro solidarietà, sia Giorgiasia Matteoe lui ricorderà anche questa ......incontra le opposizioniincontrerà le opposizioni martedì 9 maggio insieme alla ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati , e ad altri esponenti del governo: Matteo, ...

Giuseppe Conte aggredito da un No Vax: “non potevamo accontentare tutti”. Solidarietà da Meloni, Salvini e Valditara Tecnica della Scuola

Un risparmio che oscilla tra un miliardo e un miliardo e mezzo all'anno. Le promesse di Meloni e Salvini su come usare i soldi del Rdc Il punto non è solo il risparmio effettivo che deriva dal taglio ...L'organizzazione forzanovista si dice contraria alla Convenzione di Istanbul, ossia al più moderno trattato per la prevenzione della violenza sulle donne.