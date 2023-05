(Di sabato 6 maggio 2023) La nomina di Scaroni all'Enel (ancora da ratificare) non è piaciuta a Washington, non per le qualità tecniche ma per il profilo politico: la sua storica vicinanza alla Russia. Il mondo finanziario in subbuglio. Un nodo cruciale per la credibilità internazionale di Roma

Meloni ha un piccolo guaio con gli Usa. Che può diventare grosso L'HuffPost

La nomina di Scaroni all'Enel (ancora da ratificare) non è piaciuta a Washington, non per le qualità tecniche ma per il profilo politico: la sua storica ...Sulla Rai va in scena il solito gioco di ruolo fra maggioranza e opposizione: il monopoli della lottizzazione. Non vedo nessun atto particolarmente sovversivo ...