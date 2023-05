Meloni elogia le meraviglie degli artigiani italiani a Westminster | dai mosaici ai paraventi di Re Carlo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 maggio 2023) “L’antico mosaico cosmatesco nell’Abbazia di, sul quale oggi è stato posto il trono per l’incoronazione di ReIII, è stato magistralmente realizzato dacirca otto secoli fa. Oggi è ancora lì a meravigliare il mondo, e a raccontare la storica e proficua cooperazione tra Italia e Regno Unito, che siamo certi con ReIII – che ancora ieri ha ricordato di amare l’Italia – si rafforzerà ulteriormente, come già abbiamo cominciato a fare con il primo ministro Rishi Sunak. I miei migliori auguri a ReIII, alla Regina Camilla e all’intero popolo britannico”. E’ stata Giorgia, su Facebook, postando una foto con il premier britannico, a far notare un dettaglio, non indifferente, della cerimonia di investitura in corso a ...