Melito di Napoli | sequestro da 40 milioni a imprenditore legato alla camorra

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBeni per circa 40di euro riconducibili all’Carmine Chianese, 62enne didi, ritenuto contiguocriminalità organizzata campana, sono stati sequestrati dGuardia di Finanza die Bologna. Il decreto di– emesso dSezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di(presidente Teresa Areniello) su richiesta della Direzione distrettuale antimafia – riguarda parecchi beni (mobili e immobili) intestati anche i suoi congiunti (moglie e figlie). Le indagini del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dihanno acclarato “l’esistenza di redditi dichiarati ...

Altro colpo alla criminalità organizzata. La Guardia di finanza tra Napoli e Bologna ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro emesso ...