(Di sabato 6 maggio 2023) Banchieri con stipendi alle stelle, pari in media a 86 volte la retribuzione di un addetto del settore. Azionisti lautamente remunerati per oltre 10,5 miliardi, in ragione dell'impennata della ...

... Susy Esposito, a sostenere: "Lo scorso è stato un anno record, per, dividendi e stipendi dei manager. Ora tocca al lavoro: serve, col rinnovo del contratto, una forte operazione di ......coinvolte nella gestione delle attività portuali e dei cittadini per recepire contributia ... Il Presidente Marioha dichiarato : "L'adozione del DPSS è un passaggio importante per pervenire ...Mario, hanno siglato un importante Protocollo d'intesa in materia di contrattualistica ... le Parti si impegnano ad uno scambio di informazioni ed analisi di contesto ,ad individuare ...

Mega-utili delle banche, stipendio Ceo come 86 lavoratori - Ultima Ora Agenzia ANSA

Banchieri con stipendi alle stelle, pari in media a 86 volte la retribuzione di un addetto del settore. Azionisti lautamente remunerati per oltre 10,5 miliardi, in ragione dell'impennata della redditi ...A cura di Lewis Grant, senior portfolio manager Global Equities di Federated Hermes Man mano che la stagione degli utili va avanti, le tensioni di natura macroeconomica e geopolitica si allontanano e ...