Medici e infermieri sull’orlo di una crisi di nervi | metà di loro pronti a licenziarsi entro l’anno L’effetto della sindrome di burnout

Leggi su lastampa

(Di sabato 6 maggio 2023) In totale a dichiararsi in “” è il 49,6% del campione ma la percentuale sale al 52% quando si parla di, per ridiscendere al 45% nel caso degli. E in entrambi i casi l’incidenza è più del doppio tra le donne, dove permane la difficoltà di coniugare il tempo di lavoro con la famiglia