Cosi'Milani, aggressore del leader di M5s Giuseppe Conte, in conferenza stampa a. (ServizioDi Riccardo Dalle Luche) 6 maggio 2023Si chiamaMilani l'uomo che ha dato uno schiaffo a Giuseppe Conte in piazza Garibaldi a, in Toscana. Il leader del Movimento 5 Stelle era nel pieno del suo tour elettorale in vista delle imminenti ...'Quest'anno non tapparti il naso, votaInsorge'.Milani , l'uomo che ha aggredito Giuseppe Conte a, ha diffuso questo slogan con tanto di immagine di una mascherina chirurgica barrata con una croce. Milani infatti è un ...

Massa, Giulio Milani: "Non ho aggredito Conte, l'ho contestato" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

'Molto brevemente torno sui fatti che mi vengono imputati da un tribunale fatto da avversari politici. Ribadisco quello che ho detto ieri ...L'uomo che ha dato uno schiaffo a Giuseppe Conte a Massa in Toscana si chiama Giulio Milani, ha 52 anni, fa l'editore ed è candidato alle amministrative ...