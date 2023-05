Maria De Filippi | il Covid stravolge tutto | voci fuori controllo da Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Rientrata l'emergenza, il serale di Amici è stato regolarmente registrato in tempo e come da palinsesto andrà in onda questa sera, sabato 6 maggio, su Canale 5. I quattro positivi si sono negativizzati scongiurando lo slittamento dell'attesissima puntata. Come da copione, tutti attendono gli spoiler su quanto accadrà (o per meglio dire, è accaduto) in studio. Ma stavolta è diverso. Proprio per attendere il via libera dai tamponi, le registrazioni sono state effettuate non giovedì, come da prassi, ma il sabato mattina come riferisce AmiciNews. Comunque in tempo per la messa in onda, dopo una manciata di ore. Davanti aDee ai coach si esibiranno i sei allievi ancora in lizza per la finalissima: Aaron e Isobel per la squadra Zerbi/Celentano, Angelina e Maddalena per la squadra Cuccarini/Emanuel Lo ...