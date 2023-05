Maresca arbitro di Roma-Inter | un trofeo nel 2023 | poi brutti precedenti

(Di sabato 6 maggio 2023)sarà l’di, partita della trentaquattresima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Napoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match dell’Olimpico. Isarà la quindicesima partita per Fabiocomedei nerazzurri. L’esordio risale al 7 ottobre 2018, con una vittoria per 1-2 a Ferrara con la SPAL (decisivo l’ex capitano Mauro Icardi con una doppietta). Il ricordo principale diall’e però “grazie” ad Antonio Conte, per quanto successo alla Dacia Arena il 23 gennaio 2021: contro l’Udinese finicse 0-0, con mancata espulsione per Tolgay Arslan ...

della sfida Fabiodella sezione A. I. A. di Napoli. Roma - Inter, probabili formazioni Roma (3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, ...

Partita decisiva oggi tra la Roma e l'Inter per la qualificazione alla prossima Champions League. Mou in grande difficoltà in difesa.Dove Vedere il match di Serie A tra Roma-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.