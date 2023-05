Marco Mengoni rappresenta l' Italia all' Eurovision Song Contest 2023

Interessante l'impiego di una soluzione artistica scelta anche dall'italiano: chi si è lamentato della luna del cantante di 'Due Vite', dovrebbe farlo anche per quella che appare dietro ...Amici 22, Angelina Mango: ecco chi è la sua nuova manager "La nuova manager di Angelina è Marta Donà, attuale manager di, Alessandro Cattelan e Francesca Michielin, ed ex manager dei ...Il countdown per l'edizione 2023 dell' Eurovision Song Contest è ufficialmente partito. Tra una settimana a Liverpool,rappresenterà l'Italia con Due vite , il brano vincitore di Sanremo 2023.

Marco ha partecipato a “Eurovision: A little bit more”, una serie di video dove tutti i partecipanti del contest si fanno conoscere meglio presentando canzoni diverse da quelle che porteranno sul palc ...L’Eurovision Song Contest 2023 si avvicina e gli appassionati di musica sono pronti a vivere uno degli eventi più importanti dell’anno nel panorama europeo. La… Leggi ...