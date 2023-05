Mara Venier | picchiata e minacciata con un arma proprio dal suo grande amore | una vera tragedia

Leggi su howtodofor

(Di sabato 6 maggio 2023)in passato è stata vittima di violenze, minaccie di morte e stalking: la conduttrice si racconta a cuore aperto. Le violenze, di qualsiasi forma e intensità, lasciano un segno indelebile nella mente e nel cuore di chi le subisce. In particolar modo se questo avviene per mezzo di una persona vicina emotivamente, lasciando così la vittima impotente di fronte alla situazione. Nonostante le continue battaglie contro la violenza sulle donne, ad oggi vi sono ancora troppe vittime tra le mura domestiche e per mano di persone che non accettano la rottura.questa situazione l’ha vissuta nella sua pelle, con un ex compagno che l’ha stalkerizzata fino ad arrivare a vere e proprie minacce di morte. Ad oggi l’uomo non c’è più, ma il ricordo nella mente della conduttrice è indelebile, tanto ...