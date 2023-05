Mancosu segna da centrocampo | il gol è pazzesco | il Cagliari non ci crede

Un gol straordinario. Una prodezza incredibile che ha lasciato tutti di stucco: avversari, compagni e tifosi. Marco Mancuso ha realizzato la rete del momentaneo 3 - 0 del Cagliari sul campo del ...Un venerdì da dimenticare per il Perugia, il Cagliari è inarrestabile. Lapadula fa doppietta, arriva a 19 gol in campionato eaddirittura da centrocampo: al Curi finisce 0 - 5. Le altre due reti sono di Azzi e Kourfalidis. La squadra di Castori non riesce a reagire e in difesa sbaglia tutto. I tifosi fischiano, ......ZONEID insideposttop_18447 La 36a giornata di Serie B si apre con un Cagliari dominante che...(C), 4 s.t. Kourfalidis (C), 42 s.t. Lapadula (C) Sabato 6 maggio 2023 Cittadella - Benevento:...

Mancosu segna da metà campo: intuizione e tecnica, quando calcia ... Fanpage.it

PERUGIA – Travolgente vittoria del Cagliari a Perugia, con un 5 – 0 secco sulla ruota del “Renato Curi” che non lascia spazio a dubbi. I rossoblù – a segno con una doppietta di Lapadula, Azzi, Mancosu ...Un gol straordinario. Una prodezza incredibile che ha lasciato tutti di stucco: avversari, compagni e tifosi. Marco Mancuso ha realizzato la rete del momentaneo 3-0 del Cagliari sul campo del Perugia, ...