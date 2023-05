Manchester City | futuro in bilico per Phillips

...per i due derby che ovviamente saranno un massacro per noi Fortunatamente in finale nessuna delle due milanesi penso avrà scampo contro i fenomeni del Real Madrid o gli alieni del#...Commenta per primo In Inghilterra sono sicuri:United esono pronti a dare vita a un derby di mercato per prendere il difensore del Napoli Kim . Secondo la stampa inglese, i due club starebbero preparando un'offerta da 60 milioni ...Commenta per primo Sabato importante in Premier League per il titolo e per la corsa all'Europa. In programma quattro partite alle 16, una alle 18.30. In campo il, che prova l'allungo sull'Arsenal c ontro un Leeds che ha un disperato bisogno di punti salvezza. Il Chelsea di scena a Bournemouth vuole evitare di essere risucchiato nella lotta per ...

Manchester City-Leeds, le probabili formazioni: Haaland contro Gnonto. Chance Foden Mediagol.it

Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.La doppietta di Gundogan manda Guardiola a quattro punti di vantaggio su Arteta. Primi tre punti per Lampard, vince anche il Tottenham ...