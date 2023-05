Ma davvero Pd e Terzo Polo pensano di dare più poteri al premier Meloni?

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 maggio 2023) Non essendoci state grandi manifestazioni di giubilo popolare dopo il bonus semestrale di cinquanta euro – l’Italia è rimasta fredda se non critica sulla “mancetta nera” del Primo maggio – Giorgiaha pensato bene di aprire subito un altro cantiere per vedere di portare a casa un altro obiettivo, cioè l’araba fenice della riforma costituzionale in senso presidenzialista, storico pallino della destra. Vedremo come andranno le discussioni con i partiti in calendario martedì prossimo (con il probabile primo faccia a faccia tra lae Elly Schlein), si cercherà lì di capire se e come sarà possibile arrivare a una mediazione condivisa giacché sulle regole costituzionalinon vuole fare da sola, mica per altro ma perché rischierebbe di anad un referendum popolare sulla riforma che in realtà sarebbe su ...