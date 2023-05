Luparelli SCE | “Al fianco dei comitati per l’apertura del parco di Centocelle”

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023) POLITICA ROMA – “Oggi sono aldeiche da anni si battono perdeldi. Mi sono unito a loro a via Palmiro Togliatti dove Cinecittà Bene Comune, PAC Libero e Comitato per il Pratone di Torre Spaccata si sono dati appuntamento in occasione di “Roma Cura Roma” per una giornata di cura e di protesta, lanciando la sfida di ripulire l’area dai rifiuti combusti rimasti lì dall’incendio dello scorso luglio”. Lo dichiara Alessandro, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista Campidoglio “I cittadini e le cittadine chiedono risposte e soluzioni dopo aver proposto un tavolo di confronto con l’amministrazione e in particolare con l’assessora Alfonsi. Da troppo tempo si rimanda la bonifica del, la questione delocalizzazione ...