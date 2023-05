“Luna Marì non è figlia di Belen” | la replica di Antonino Spinalbese alla folle teoria degli hater

(Di sabato 6 maggio 2023)e lasurisponde a una follower, la quale sostiene che lanon è dell’hair stylist e diRodriguez. Si tratta di una vecchia egià avanzata su TikTok da una donna, Tatiana Sova, la quale sosteneva di essere la vera madre diconRodriguez che avrebbero acquistato i suoi ovociti illegalmente. Unaevidentemente tornata in auge in questi giorni: ...

Antonino Spinalbese risponde alle accuse di chi sostiene Tatiana , la donna che dichiara di essere la madre biologica di sua figlia,. Antonino Spinalbese replica alle accuse di Tatiana Da tempo ormai è diventata virale Tatiana , una donna che sostiene di essere la madre biologica dei figli di alcuni personaggi famosi . ...Stefano De Martino parla del suo rapporto con, figlia di Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese. Stefano De Martino su: "Per lei sono uno zio" Stefano De Martino , ormai, non è più soltanto "il marito di Belen Rodriguez": ...La modella ha poi avuto una figlia,, da Antonino Spinalbese. A proposito della piccola, di recente Stefano ha spiegato di non voler in alcun modo sostituirsi al padre . ' Sono uno zio per ...