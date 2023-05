“Luna Marì non è davvero figlia di Belen Rodriguez” Antonino Spinalbese rompe il silenzio

Stefano De Martino parla del suo rapporto con, figlia di Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese. Stefano De Martino su: "Per lei sono uno zio" Stefano De Martino , ormai, non è più soltanto "il marito di Belen Rodriguez": ...La modella ha poi avuto una figlia,, da Antonino Spinalbese. A proposito della piccola, di recente Stefano ha spiegato di non voler in alcun modo sostituirsi al padre . ' Sono uno zio per ...Belen, il figlio Santiago eNell'intervista, De Martino ha anche parlato anche della famiglia con Belen Rodriguez . L'arrivo diha trasformato il loro nucleo in una famiglia ...

Luna Marì non è figlia di Belén: Antonino Spinalbese risponde all ... Fanpage.it