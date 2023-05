Luigi De Laurentiis | “Felice per il Napoli e per mio padre”

, il padre di Aurelio, napoletano spiritoso ed elegante, ideale profeta in patria di questo scudetto figlio di un ventennio partito dai campi di Chieti e Martina Franca, da grande giocatore di ...La sua società di produzione (la Filmauro die Aurelio De) si è sempre basata sul concetto less is more . E sul suo talento con le persone. Nasce tutto da lì. Dal primo incontro. De ...Saranno invece la regista francese Alice Diop e il regista italiano Jonas Carpignano, le altre due personalità chiamate a presiedere il Premio Venezia Opera Prima 'De' e la sezione ...

Luigi De Laurentiis: "Felicissimo per il Napoli, papà era commosso" Tutto Napoli

Costanzo Jannotti Pecci, il proprietario, e il patron del club: un rapporto suggellato da riti e promesse “ Vi spiego il perché della nostra ...Lo scienziato Antonio Giordano, ha festeggiato a Philadelphia con un gruppo di professionisti residenti negli Stati Uniti, ma ...