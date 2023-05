Loredana Bertè | la cantante operata d’urgenza La sorella Leda | “Mi sono preoccupata” Ecco quali sono le sue condizioni

, tutto ciò che (forse) non sapete su di lei - guarda IL NOSTRO RAPPORTO - Il loro è sempre stato un rapporto particolare, in cui Leda ritiene di aver ricoperto sempre il ruolo di ...E' Leda, la sorella di, a spiegare come sta la cantante dopo l'operazione ...Come stadopo l'operazione d'urgenza Ancora non è dato saperlo ma in queste ore ha parlato sua sorella Leda. Solamente alcune settimane fa c'era stata grande apprensione per le condizioni di ...

La scaletta del concerto di Loredana Bertè a Prato Sky Tg24