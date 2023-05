Londra è invasa da memorabilia | un giorno potrebbero valere qualcosa

Leggi su iodonna

(Di sabato 6 maggio 2023) Tazze, piatti, cartoline. I quotidiani britannici non hanno dubbi: per ricordare la giornata di oggi 6 maggio,dell’incoronazione di Carlo III e della consorte Camilla, bisogna puntare su monete e francobolli: i 50 pence per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, nel 2022, valgono gia? 450 sterline su eBay. Non e? da meno il piatto commemorativo commissionato dal Royal Collection Trust e realizzato a mano nello Staffordshire. Rifinito in oro 22 carati, e? in edizione limitata e saranno solo in mille ad aggiudicarselo. Royal souvenir per l’incoronazione (photo by Mark Kerrison/In Pictures via Getty Images) Leggi anche › Incoronazione Carlo III: dove e quando guardarla (con iO Donna) › I 4 libri da ...