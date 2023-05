L' Oms annuncia la fine dell' emergenza Covid In 3 anni oltre 20 milioni di vittime

(Di sabato 6 maggio 2023) - In tresi stimano 20dinel mondo. Il bilancio in Italia 26di casi e quasi 190mila

- In tre anni si stimano 20 milioni di vittime nel mondo. Il bilancio in Italia 26 milioni di casi e quasi 190mila vittime...tante le emozioni che si affacciano sul viso del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanit (), Tedros Ghebreyesus, quando, in un'attesissima conferenza stampa a Ginevra,...Sono tante le emozioni che si affacciano sul viso del direttore generale dell', Tedros Ghebreyesus, quando, in un'attesissima conferenza stampa a Ginevra,la fine dello stato di emergenza sanitaria mondiale per il Covid - 19. C'è la soddisfazione di poter finalmente ...

Stabilita la fine simbolica della devastante pandemia da Coronavirus che ha sconvolto le vite di tutto il mondo uccidendo 7 milioni di persone ...Dopo tre anni stop all'emergenza sanitaria mondiale: "Resta una minaccia, 20 milioni di morti". Dai casi "nascosti" di Wuhan, ai lockdown fino ai vaccini: le tappe che hanno cambiato il mondo.