Locri | Lascala si credeva onnipotente | ' Sono il dio dell' inganno' NOMI

Un "dio dell'inganno". È con questo singolare appellativo che il viceprimario del reparto di Psichiatria dell'ospedale di, Filippo, 62 anni, di Bianco, si autodefiniva con assoluta e disarmante spudoratezza. Per come evidenziato a caratteri cubitali dal gip locrese Federico Casciola , i frequenti controlli ......dalla Procura della Repubblica di, inoltre, l'obbligo di firma è stato disposto per 3 indagati: Marco Zucco (34), Francesco Surace (55) e Paola Larone (57), quest'ultima, moglie di, la ...Al centro dell'indagine ci sono diverse figure dell'ospedale di, come detto: in carcere è finito il medico psichiatra Filippo, accusato di corruzione per atto contrario ai doveri d'...

Terremoto in corsia - Arresti ospedale Locri, il medico Lascala intercettato: «Sono il dio dell’inganno, pure le galline ho pensionato» LaC news24

Le clamorose intercettazioni ambientali che “inchiodano” il medico: si vantava di aver «pensionato pure le galline» ...L’inchiesta della GdF restituisce l’«immagine desolante» di un reparto d’ospedale asservito agli interessi privati L’operazione “Sua Sanità”, ...