Lo scrittore russo Zakhar Prilepin è stato ferito nell’esplosione di un’autobomba

(Di sabato 6 maggio 2023) Non è in pericolo di vita, mentre il suo autista è morto in quello che il ministero degli Esteriha definito un attacco terroristico

Nototradotto in diverse lingue, attivista nazionalista, combattente nelle guerre in Cecenia e poi nel Donbass ucraino: questo è Zakhar Prilepin, rimasto ferito oggi nell'esplosione della sua ...E' rimasto ferito nell'esplosione della sua auto lonazionalistaZakhar Prilepin, mentre il suo autista è morto come riporta la Tass. La bomba era stata messa nel suo veicolo vicino alla città russa di Nizhni Novgorod. Le condizioni di ...Un ordigno posizionato sotto la sua auto è stato fatto saltare in aria ferendo gravemente lonazionalista pro - Cremlino Zakhar Prilepin . L'attentato, come lo ha definito anche il ministero dell'Interno di Mosca, è avvenuto lungo un'autostrada in una zona isolata a 80 ...

Attentato a scrittore russo Prilepin, ferito in esplosione sua auto Adnkronos

Stando all'agenzia Ria Novosti, un sospetto è stato arrestato Lo scrittore è veterano della guerra in Cecenia, dove faceva parte delle unità speciali antiterrorismo della polizia russa. Prilepin si ...