Lo scontro Champions va al Milan | 2-0 contro la Lazio

(Di sabato 6 maggio 2023)O (ITALPRESS) – Ilvince lodiretto per laLeague battendo laper 2-0, con le reti di Bennacer e Theo Hernandez, e rilancia le proprie ambizioni per entrare nelle prime quattro mentre i biancocelesti, alla terza sconfitta nelle ultime 4 partite, non possono più permettersi scivoloni se vogliono giocare nella massima competizione continentale nella prossima stagione. Dopo neanche 10 minuti il primo colpo di scena: Leao scatta, entra in area e salta Marusic, ma Provedel fa buona guardia in uscita. Sull’azione, però, il portoghese sente tirare e chiede il cambio, al suo posto Saelemaekers. Il gol rossonero è nell’aria a arriva puntuale quando uno dei dogmi di Sarri, la costruzione dal basso, tradisce i biancocelesti con Bennacer che contrasta Marcos ...

Rimane il sollievo, paradossalmente, di non aver vanificato del tutto il vantaggio dello scontro diretto dell'andata ... Cambio precauzionale in ottica semifinale di Champions. Ancora Milan al 17' con ...Sembra la Lazio dell'anno scorso, proprio a San Siro contro il Milan. Un déjà-vu inopportuno in questa fase finale di stagione, per una squadra mai all'altezza del ...