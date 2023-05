Lo scontro Champions va al Milan | 2-0 contro la Lazio

(Di sabato 6 maggio 2023)O (ITALPRESS) – Ilvince lodiretto per laLeague battendo laper 2-0, con le reti di Bennacer e Theo Hernandez, e rilancia le proprie ambizioni per entrare nelle prime quattro mentre i biancocelesti, alla terza sconfitta nelle ultime 4 partite, non possono più permettersi scivoloni se vogliono giocare nella massima competizione continentale nella prossima stagione. Dopo neanche 10 minuti il primo colpo di scena: Leao scatta, entra in area e salta Marusic, ma Provedel fa buona guardia in uscita. Sull'azione, però, il portoghese sente tirare e chiede il cambio, al suo posto Saelemaekers. Il gol rossonero è nell'aria a arriva puntuale quando uno dei dogmi di Sarri, la costruzione dal basso, tradisce i biancocelesti con Bennacer che contrasta Marcos ...

