Lo schiaffo a Conte? È il Vaffaday di Grillo che presenta il conto

(Di sabato 6 maggio 2023) Nel giorno dell’archiviazione della pandemia dall’Oms, l’ex primo ministro Giuseppea Massa prende unoda uno che subito tutti definiscono svalvolato, novax, squilibrato ma, ad essere più onesti e precisi, è solo uno che se l’era legata, che non ha mai dimenticato l’incubo che, archiviazioni o no, non smettiamo di portarci dentro. La storia sa vendicarsi in modi a volte crudeli, altrimenti geniali, eventualmente entrambi: l’insofferente è un ex elettore grillino, sebbene il Movimento smentisca sia stato mai un vero militante, e il manrovescio ha il doppio sapore dell’amante cornuto e mazziato. “Unopedagogico, l’ha definito l’autore. La politica è tutto unoda Anagni a Massa passando per quello, futurista, del capo neofascista Iannone a Filippo Rossi. Insomma si menano tra loro, gli ...

Video su questo argomentoaggredito a Massa: il video dellodel no - vax all'ex premier E poi l'assalto ai no - vax: 'Tredici miliardi di dosi somministrate, per 5,5 miliardi di ...Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, aggredito da un attivista no vax a Massa, in Toscana, nel corso del suo tour per le amministrative. 'Ma quale sganassone, è stato unopedagogico . Da ex elettore M5S, ex militante ...L'uomo ha inveito contro le misure anti pandemiche.##GiuseppeConte #novax #COVID19 pic.twitter.com/V3ZSbi30He - Davide Scifo (@strange_days_82) May 5, 2023 giuseppeaggredito da giulio ...

Giuseppe Conte aggredito in strada, schiaffo da un no vax: «Gente irresponsabile, questo gesto lo dimostra» Corriere della Sera

Il no vax Giulio Milani ha aggredito l'ex premier Giuseppe Conte, impegnato in un comizio a Massa. "Se avessimo seguito le loro indicazioni, saremmo una comunità completamente distrutta" ...Chi è Giulio Milani, l’aggressore di Conte a Massa: esponente no vax, editore, intellettuale, da sempre contro le misure draconiane dei governi Conte.