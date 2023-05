ll video di Berlusconi e l’asse Ppe-Ecr Gasparri sulla convention di Forza Italia

Così il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale Fi nel secondo giorno della kermesse azzurra "farà un bell'interventodi una ventina di minuti, affermerà il ruolo di Forza Italia, la storia, il presente e anche il futuro". Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore ...Ma l'attesa è tutta per questa mattina, quando il leader Silvio, da un mese ormai ... 'Ci prepariamo a festeggiarlo, dovrebbe fare un', ha confermato in serata Tajani, come ...Il leader di Forza Italia è ricoverato da un mese al San Raffaele e i medici non hanno autorizzato le dimissioni. A pochi chilometri però si svolge la convention degli azzurri e il loro leader non ...

Riecco Berlusconi. Video di 15 minuti al suo popolo per dare la carica ilGiornale.it

“Berlusconi farà un bell’intervento video di una ventina di minuti, affermerà il ruolo di Forza Italia, la storia, il presente e anche il futuro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore n ...Al via la due giorni di convention di Forza Italia: il blu che domina tra i colori e lo striscione dedicato a Marta Fascina ...