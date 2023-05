ll Genoa torna in Serie A | tifosi rossoblù in festa con la Samp a un passo dalla retrocessione… – Il video

(Di sabato 6 maggio 2023) È durato appena un anno il «purgatorio» – leggi permanenza inB – per il. Lo aveva promesso al momento di rilevare la società il patron Alberto Zangrillo e così è stato. A suggellare la promozione inA deicon due giornate d’anticipo la vittoria nel match di oggi contro l’Ascoli (2-1) in contemporanea alla mancata vittoria del Bari a Modena. La stagione del Grifone non era partita nel migliore dei modi, ma nel corso dell’anno è andata sempre meglio. Il turning point è arrivato con l’ex campione della Nazionale Alberto Gilardino, arrivato in panchina al posto di Alexander Blessin, che era stato riconfermato nonostante la retrocessione della scorsa stagione. Da allora la difesa è diventata impenetrabile – uno solo il gol incassato al Ferraris da quando l’ex campione del mondo 2006 siede sulla ...

Ilin Serie A dopo un solo anno di purgatorio. In un match della 36/a giornata, disputato tra le mure amiche allo stadio 'Ferraris', i rossoblù si impongono 2 - 1 sull'Ascoli, grazie ai gol ...... rigore per il Modena contro il Bari, tiro e goooooll: 1 - 1 nella città emiliana! Virtualmente al minuto 78' ilè in serie A! Il tempo corre maledettamente lento L'Ascoliad attaccare. ...Ilin serie A e i tifosi festeggiano in citta'. Immancabile il coro ai cugini rivali della Samp: "Chi non salta blucerchiato e'". (Immagini di enrico marcoz) 6 maggio 2023

Frosinone e Genoa sono le prime due squadre promosse in Serie A. I ciociari hanno raggiunto per primi l'obiettivo già la scorsa domenica dopo la vittoria per 3-1 contro la Reggina, che ha permesso al ...