Livorno | evade dai domiciliari per aggredire la ex compagna 55enne arrestato

(Di sabato 6 maggio 2023) L'uomo è stato trovato proprio in casa della ex, dove si era introdotto con atteggiamenti aggressivi e minacciosi

Livorno, evade dai domiciliari e perseguita di nuovo l'ex: arrestato ... Il Tirreno

L’uomo è stato trovato proprio in casa della ex, dove si era introdotto con atteggiamenti aggressivi e minacciosi ...Livorno, 6 maggio 2023 – Era già indagato per maltrattamenti in famiglia, con tanto di arresto, e anche gravato dal divieto di avvicinamento. Ma niente e nessuno lo hanno fatto desistere dal continuar ...