...00 Salernitana - Fiorentina 3 - 3 21:00 Verona - Inter 0 - 6 21:00 Lazio - Sassuolo 2 - 0 21:00 Monza - Roma 1 - 1 21:00 Milan - Cremonese 1 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00- Fulham 1 - 0 ...In Ligue 1 tre anticipi con Lens - Marsiglia delle ore 21 in primo. In classifica sono un ...00 Manchester City - Leeds 16:00 Tottenham - Crystal Palace 16:00 Wolves - Aston Villa 16:00...Una settimana prima, nel Grand National inglese ad Aintree , a nord di, avevano perso la ... la più importante onlus britannica per la difesa degli animali, la quale ha chiesto un nuovo...

Liverpool, il piano per l'estate: niente spese folli Calciomercato.com

Liverpool-Brentford inizierà a partire dalle ore 18.30 nella splendida cornice di Anfield. Si gioca tantissimo la compagine di Klopp al cospetto di quella di Frank, sempre più sicura della salvezza in ...Il pronostico di Liverpool-Brentford, gara valida per la 35ª giornata di Premier League: match in programma per le 18:30 del 6 maggio ...