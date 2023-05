LIVE – Swiatek-Sabalenka 3-6 6-3 0-1 | finale Wta Madrid 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per lafemminile del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. La numero uno del mondo è in vantaggio per 6-2 negli scontri diretti (3-0 il bilancio sul rosso). L’ultima volta si sono incontrate due settimane fa a Stoccarda (Germania), sempre sulla terra battuta. Anche in quel caso si trattava di unae la polacca si è imposta in due set abbastanza agevoli. Entrambe hanno lasciato per strada un solo parziale nel corso dell’evento. Qui hanno dimostrato ancora una volta di essere le due giocatrici più in forma del circuito. Le quote dei bookmakers favorisconomanon ...