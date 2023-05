LIVE Superbike | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | riprende la gara!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12 – Ci sarà un long lap penalty per Bassani per aver causato la caduta di Rinaldi. 13 – Ecco i primi 10 al momento: Bautista Bassani Rea Razgatlioglu Locatelli Aegerter Lowes Lecuona Vierge Gerloff 13 – Spaventoso Bautista, staccato il gruppo dietro di oltre 2 secondi. 14 – Giro veloce di Alvaro Bautista, 1’41.747. 15 – Bautista vola già in fuga, un secondo e mezzo su Bassani. 15 – CLAMOROSO Bassani entra su Rinaldi che cade. 15 – Lotta spettacolare tra Rinaldi e Bassani per la seconda piazza. 16 – CADUTA per Redding e Baldassarri. 17 – Locatelli segue Rea ad appena due decimi. 17 – Bautista difende la sua prima posizione, dietro Rinaldi, Bassani e Rea. Riparte gara-1!! 14.18 Tra due minuti l’apertura della Pit-Lane. 14.14 Si ripartirà con la procedura veloce di partenza. 14.08 Granado viene portato via in ...