LIVE Superbike | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | parte la Superpole!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-15 Bautista scalda i motori, vediamo cosa registra al primo giro. SEMAFORO VERDE!LA11:09 Sta per cominciare lo spettacolo! Speriamo sia una sessione divertente. 11:08 Grande occasione anche per Manuel Rinaldi, potrebbe essere un weekend importante per i piloti italiani. 11:04 Ancora quattro minuti e si comincia 11:05 Intanto il tempo è soleggiato sulla pista catalana, si preannunciano temperature alte. 11:00 Riflettori puntati anche su Danilo Petrucci, al momento terzo nella classifica piloti con 104 punti 10:58 In mattinata si è disputata l’ultima sessione di prove, dove Bautista ha dimostrato di aver il passo per poter conquistare la pole position malgrado la sua moto depotenziata. 10:55 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente quindici minuti ...