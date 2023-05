LIVE Superbike | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | Bautista vince facilmente gara-1 | dietro Razgatlioglu e Rea

Leggi su oasport

15.03 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per-2! 15.02con una estrema facilità-1 mai veramente attaccato dagli avversari,il caos, con Rinaldi che cade toccato da Bassani che subisce un long lap penalty che gli rovina la. Spettacolare la lotta finale trae Rea vinta dal turco per la seconda posizione. Da segnalare il quarto posto di Andrea Locatelli su Yamaha. 14.59 Ecco l'ordine di arrivo: 1 1Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1'41.747 320 2 54Toprak Yamaha YZF R1 8.864 3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 8.9274 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 13.992 5 77 AEGERTER ...