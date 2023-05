LIVE Superbike | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | bandiera rossa per la caduta di Granado!

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Si ripartirà con la procedura veloce di partenza. 14.08 Granado viene portato via in barella, ma è cosciente. 17 –per ladi Eric Granado (Honda). 17 – Bautista mantiene un distacco di circa un secondo da Rinaldi. 18 – Questi i primi dieci al momento: Bautista Rinaldi Rea Razgatlioglu Locatelli Bassani Aegerter Vierge Gardner Lowes 19 –per la Kawasaki di Konig. 19 – ATTENZIONE, Razgatlioglu supera subito Locatelli per la quarta piazza. 20 – Locatelli con una grande partenza è già quarto, appena dietro Razgatlioglu. 20 – Bautista mantiene la testa della gara, dietro Rinaldi e Rea. Inizia gara-1!!! 13.55 Solo cinque minuti alla partenza di gara-1! 13.50 Ricordiamo che sono previsti 20 giri. 13.45 Locatelli, ...

... post gara Ore 12.25: Race 2 Supersport Ore 13.45: preOre 14: Race 2Ore 14.35: post gara Ore 15.10: Race 2 Supersport 300 FORMULA E: E - PRIX DI MONACOSU SKY SPORT ARENA, ...... PaddockOre 24: Paddock- #skymotori Ore 1.00: Race Anatomy Vi ricordiamo anche che questo weekend sarà dedicato ad altri eventi molto importanti, tra cui lae il Round di Spagna,...... con Formula 1 e, oltre ai campionati di Formula E e Porsche Carrera Cup Italia. Si parte ... Domenica la gara sarà in esclusivain prima serata dalle 21.30, differita dalle 23 in chiaro ...

SBK, LIVE Superbike Gara 1 Barcellona: la diretta giro per giro GPOne.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 Riflettori puntati anche su Danilo Petrucci, al momento terzo nella classifica piloti con 104 punti 10:58 In mattinata si è disputata l'ultima sessione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...