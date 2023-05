LIVE Roma-Inter 0-2 | orrore di Ibanez | ne approfitta Lukaku!

(Di sabato 6 maggio 2023) Una corsa Champions sempre più infuocata e che vede tutte le squadre coinvolte incrociarsi in questo turno di campionato. Dopo il match...

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...FORMAZIONI UFFICIALI- INTERROMA (3 - 5 - 1 - 1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti.. All. MourinhoINTER (3 - 5 - 2): Onana;...... scrittrice italo - somala nella sua "Cassandra a Mogadiscio"(Bompiani) racconta le umiliazioni della vita da immigrati nelladegli anni Novanta, ma non solo: "Tutta la storia coloniale italiana ...

Diretta Roma-Inter 0-1: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

ROMA-INTER 0-1 (33' Dimarco) LA PARTITA LIVE 70' - Ultime indicazioni per Dybala e Abraham, Mourinho vuole giocarsela. Punizione per la Roma per fallo su Bove. 69' - ...ROMA-INTER 0-1 (33' Dimarco) LA PARTITA LIVE 65' - Fallo di Lautaro su Bove, Rui Patricio protesta e il Toro viene ammonito. 64' - Combinazione Brozovic-Dimarco, ...