LIVE Roma-Inter 0-2 | orrore di Ibanez | ne approfitta Lukaku! Traversa di Lautaro

(Di sabato 6 maggio 2023) Una corsa Champions sempre più infuocata e che vede tutte le squadre coinvolte incrociarsi in questo turno di campionato. Dopo il match...

e Inter si sfidano in un scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League . I giallorossi di Mourinho sono reduci dal pareggio contro il Monza e si trovano a due punti di ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...Il tabellino di- Inter 0 - 2.33' Dimarco, Lukaku R. 74'(3 - 5 - 1 - 1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti. ...

ROMA-INTER 0-2 (33' Dimarco, 74' Lukaku) LA PARTITA LIVE 89' - Grande palla gol per la Roma con Matic che sfonda in area e appoggia in mezzo dove trova Camara. Il tiro ...74' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMEEEEEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LU ...